Число жертв пожара в клубе в Северной Македонии приблизилось к 60

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

По последним данным, число погибших в результате пожара в ночном клубе Pulse в Кочани достигло 59 человек, пострадавших — до 155, заявил глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски, передает «Република». Ранее было известно о 51 погибшем.

Опознаны 35 из 59 погибших: 31 — из Кочани, еще четверо — из соседнего города Штип. В числе погибших — полицейский из участка Пробиштип, который находился при исполнении: «действовал по заранее подготовленному плану контроля заведений общественного питания в зоне незаконного оборота наркотиков и присутствия несовершеннолетних на дискотеке».

Директор больницы в Кочани Кристина Серафимова на пресс-конференции заявила, что самой младшей жертве трагедии было 14 лет, самой старшей — 25.

Тошковски рассказал о выданных ордерах на арест четырех человек, не уточнив их личности. Следователи провели беседу также с одним из членов хип-хоп группы DNK, концерт которой проходил в клубе. Press24 сообщал о задержании владельца заведения.

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Пожар начался около 3:00 (5:00 по московскому времени) из-за использования пиротехнических средств. Пламя быстро распространилось на крышу здания. В клубе находились около 1,5 тыс. человек.

В стране объявили семидневный траур.