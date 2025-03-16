В Северной Македонии при пожаре в ночном клубе погиб 51 человек
Не менее 51 человека погибли, еще 100 госпитализированы в результате пожара, который произошел в одном из ночных клубов в городе Кочани Северной Македонии. Об этом сообщает агентство MIA.
По предварительным данным, пожар начался из-за пиротехники.
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