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Политика ,  
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Министра финансов Ростовской области уволили после возбуждения дела

Лилия Федотова
Лилия Федотова (Фото: Правительство Ростовской области)

Заместитель губернатора и министр финансов Ростовской области Лилия Федотова, в отношении которой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, освобождена от должности в связи с окончанием срока действия контракта.

Об этом РБК сообщил заместитель министра информационной политики региона Сергей Тюрин.

«С Лилией Федотовой расторгнут служебный контракт в связи с истечением срока его действия. Контракт истек», — заявил Тюрин.

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В начале февраля Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2020 году, имея свободные бюджетные средства, Федотова оформила для региона кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам выше 6% годовых. Эти действия, как считают в ведомстве, нарушили долговую политику области, которая предусматривает возможность привлечения заемных средств на более выгодных условиях. Ущерб бюджету Ростовской области оценивается в 1,9 млрд руб.

Федотовой вменяют преступление по п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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Ростовская область Лилия Федотова освобождение от должности новости
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