На ростовского замгубернатора завели дело из-за высоких кредитных ставок

Ростовскому министру грозит до десяти лет колонии. Она необоснованно взяла кредит для нужд региона, имея свободные остатки бюджетных средств, считает СК. Ей вменяют ущерб на ₽1,9 млрд на обслуживание и оплату процентов по кредитам

Лилия Федотова (Фото: Правительство Ростовской области)

Против заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

По данным следствия, в 2020-м Федотова, при наличии свободных остатков бюджетных средств, необоснованно взяла для нужд региона кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых.

«Указанные действия совершены в нарушение требований долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам», — говорится в сообщении СК.

Ущерб бюджету Ростовской области оценивается в 1,9 млрд руб.

Федотова задержана, правительство помогает следствию, сообщил ростовскому изданию «161» замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

Дело заведено по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК, по данной статье предусмотрено лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Федотова стала региональным министром финансов более 13 лет назад, осенью 2011 года. Она — заслуженный экономист России, имеет нагрудный знак Минфина «Отличник финансовой работы» и почетное звание «Заслуженный экономист Московской области». До должности министра она в разные годы работала в финансовом управлении при исполкоме городского Совета города Видное в Московской области, на посту замглавы администрации Ленинского района Подмосковья и в должности первого замминистра финансов Ростовской области.

Федотова — ставленник экс-губернатора Василия Голубева и вместе с ним прибыла на работу из Московской области, пишет «161». Голубев покинул должность губернатора в ноябре 2024-го, а затем стал сенатором от Ростовской области. «161» в январе со ссылкой на источники сообщило о просьбе Генпрокуратуры снять неприкосновенность к Совфеду, однако в Совфеде опровергли информацию о поставление подобной инициативы.

Контракт Федотовой заканчивается в феврале 2025 года. «Решение об увольнении министра финансов уже принято. Ей просто продлили контракт, чтобы она успела завершить дела, связанные с документацией и отчетностью», — говорил источник «161» в ноябре.