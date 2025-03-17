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Общество ,  
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В результате ДТП на западе Москвы пострадали три человека

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Три человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции столицы.

«По предварительным данным, на улице Героя России Чернышева произошло столкновение трех транспортных средств», — говорится в сообщении.

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В Госавтоинспекции добавили, что в результате аварии три человека получили травмы и были госпитализированы.

Ранее 17 марта произошла авария с участием нескольких автомобилей на внешней стороне 75-го км МКАД — в районе Ленинградского шоссе. Менее чем через час ведомство сообщило о еще одном ДТП на МКАД с участием нескольких автомобилей.

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