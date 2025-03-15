В Москве число пострадавших в ДТП на Кожевнической улице выросло до шести
В Москве число пострадавших в ДТП на Кожевнической улице выросло до шести, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«В результате аварии пострадало шесть человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.
Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, они госпитализированы в столичные стационары.
Автомобиль совершил наезд на людей на Кожевнической улице в центре Москве вечером в субботу, 15 марта. Как сообщили в столичной прокуратуре, за рулем в нетрезвом виде находился мужчина 1987 года рождения. По данным телеграм-каналов «112» и Mash, инцидент произошел после столкновения двух автомобилей: BMW на скорости врезался в Renault и вылетел на остановку.
Следственный комитет возбудил по факту ДТП уголовное дело.
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