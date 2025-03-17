На МКАД столкнулись несколько машин
Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 75-го км МКАД — в районе Ленинградского шоссе, сообщила пресс-служба дептранса Москвы.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.
Движение в районе аварии осуществляется по трем полосам из пяти.
Менее чем через час ведомство сообщило о еще одном ДТП: на внешней стороне 67-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей. Движение в районе аварии затруднено на 1,5 км.
Накануне, 16 марта, дептранс сообщил о ДТП с несколькими автомобилями на внутренней стороне 76-го км МКАД — в районе съезда № 76. Восстановление движения заняло около трех часов.
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