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Общество ,  
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На МКАД столкнулись несколько машин

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 75-го км МКАД — в районе Ленинградского шоссе, сообщила пресс-служба дептранса Москвы.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Движение в районе аварии осуществляется по трем полосам из пяти.

Менее чем через час ведомство сообщило о еще одном ДТП: на внешней стороне 67-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей. Движение в районе аварии затруднено на 1,5 км.

Накануне, 16 марта, дептранс сообщил о ДТП с несколькими автомобилями на внутренней стороне 76-го км МКАД — в районе съезда № 76. Восстановление движения заняло около трех часов.

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