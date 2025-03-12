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Военная операция на Украине ,  
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Суд заочно приговорил наемника из США к 23 годам заключения

Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт Вертман
Роберт Вертман (Фото: Следственный комитет Российской Федерации / Telegram)

Участвовавшего во вторжении в Курскую область в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского наемника Роберта Вертмана заочно приговорили к 23 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Вертмана признали виновным по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — теракт, а также по ч. 3 ст. 359 — участие наемника в вооруженном конфликте.

По информации следствия, американский гражданин участвовал в боевых действиях в Курской области за материальное вознаграждение. В сентябре Вертман вместе с подразделениями ВСУ незаконно пересек границу России и Украины.

«В целях причинения значительного имущественного ущерба
и дестабилизации деятельности органов власти Вертман совершает преступления против мирного населения», — говорится в сообщении.

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Политика
Роберт Вертман

Согласно приговору суда, первые пять лет из 23 Вертман должен провести в тюрьме, остальную часть срока отбыть в исправительной колонии строгого режима. Суд также постановил конфисковать выплаченную Вертману за наемничество сумму более 1,6 млн руб.

Уголовное дело в отношении американца завели в конце октября 2024 года. Гражданина США объявили в международный розыск.

Суд заочно приговорил воевавшего за ВСУ наемника из Литвы к 23 годам
Политика
Шарунас&nbsp;Ясюкевичюс

Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил наемника Шарунаса Ясюкевичюса из Литвы к 23 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область. Литовский гражданин вступил в ВСУ в марте 2022 года, в августе 2024 года в составе украинской армии вторгся на территорию России.

По информации следователей, Ясюкевичюс запугивал жителей региона и обстреливал военных и полицейских.

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