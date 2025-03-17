В МИДе заявили о контактах со странами, чьи граждане стали наемниками

Родион Мирошник (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Москва использует дипломатические каналы для взаимодействия с государствами, граждане которых были замечены в качестве наемников в Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24». Запись эфира опубликована в телеграм-канале Мирошника.

«У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве «серых гусей» выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения», — отметил дипломат.

По его словам, информация о наемниках поступает в МИД от следственных органов и военных подразделений, после чего передается странам, заинтересованным в расследовании деятельности их граждан.

Мирошник добавил, что некоторые государства запрашивают у России сведения о своих гражданах, участвующих в боевых действиях, и намерены принимать в отношении них меры. В то же время, по его словам, есть страны, которые предпочитают скрывать присутствие своих наемников и стараются минимизировать распространение информации об этом.

По данным Генеральной прокуратуры, за 2024 год российские суды заочно вынесли более 50 приговоров иностранным гражданам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

С начала 2024 года, по информации ведомства, в суд было направлено 70 уголовных дел в отношении 73 человек. По состоянию на 9 января 2025 года рассмотрено 47 дел, по итогам которых 50 человек признаны виновными.

Всего по ст. 359 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за наемничество, были привлечены более 750 человек. Среди них граждане Грузии, Молдовы, Франции, стран Балтии, США, а также подданные Швеции, Великобритании и Северной Ирландии. В Генпрокуратуре уточнили, что среди осужденных есть представители и других государств.