МИД призвал россиян к повышенным мерам предосторожности в Израиле
МИД России рекомендовал россиянам, планирующим поездки в Израиль, соблюдать повышенные меры предосторожности. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.
«При поездках в Израиль гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго выполнять указания местных властей», — сообщила пресс-служба.
В ведомстве пояснили, что на территории Израиля следует избегать посещения районов, граничащих с Сирией, Ливаном, а также с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.
Минувшей ночью сирийские военные из района города Кусейр нанесли массированный удар по территории Ливана. В результате погиб ребенок. Как сообщил телеканал Al Jadeed, после усиления бомбардировок население приграничных территорий было эвакуировано в направлении города Хермель на северо-востоке Ливана.
До этого Минобороны Сирии обвинило шиитскую организацию «Хезболла» в похищении и убийстве трех военных. Пресс-служба «Хезболлы» отрицает эту информацию.
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