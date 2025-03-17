МИД призвал россиян к повышенным мерам предосторожности в Израиле

Виды Тель-Авива (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

МИД России рекомендовал россиянам, планирующим поездки в Израиль, соблюдать повышенные меры предосторожности. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

«При поездках в Израиль гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго выполнять указания местных властей», — сообщила пресс-служба.

В ведомстве пояснили, что на территории Израиля следует избегать посещения районов, граничащих с Сирией, Ливаном, а также с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.

Минувшей ночью сирийские военные из района города Кусейр нанесли массированный удар по территории Ливана. В результате погиб ребенок. Как сообщил телеканал Al Jadeed, после усиления бомбардировок население приграничных территорий было эвакуировано в направлении города Хермель на северо-востоке Ливана.

До этого Минобороны Сирии обвинило шиитскую организацию «Хезболла» в похищении и убийстве трех военных. Пресс-служба «Хезболлы» отрицает эту информацию.