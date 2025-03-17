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Политика ,  
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Al Jadeed сообщил об артиллерийском обстреле Сирией территории Ливана

Сирийская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, погиб ребенок, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed.

«В результате артиллерийского обстрела пограничных ливанских поселений со стороны Сирии из района города Кусейр погиб ребенок», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, после усиления бомбардировок население приграничных территорий эвакуируется в направлении города Хермель на северо-востоке Ливана.

Обстрел ливанских территорий начался вскоре после публикации заявления сирийского Минобороны, в котором ведомство обвинило шиитскую организации «Хезболла» в похищении и убийстве трех военных. Пресс-служба «Хезболлы» категорически это отрицает, отмечают авторы материала.

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В конце ноября 2024 года вооруженные группировки Сирии во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) начали наступление против правительственных сил, которое привело к захвату Дамаска. С 6 марта в Сирии идут бои со сторонниками свергнутого Башара Асада.

Иордания, Ирак, Ливан, Турция и Сирия заявили о создании оперативного штаба по борьбе с терроризмом и собираются провести совместную операцию против боевиков «Исламского государства» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России).

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