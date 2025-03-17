Моди увидел в действиях Трампа хорошую подготовку к президентскому сроку

Нарендра Моди (слева) и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обладает четким планом действий и хорошо подготовился к своему второму президентскому сроку, заявил в подкасте с американским видеоблогером Лексом Фридманом премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает Reuters.

«На этот раз он [Трамп] выглядит гораздо более подготовленным, чем раньше. У него в голове четкий план действий с хорошо продуманными шагами, каждый из которых направлен на достижение его целей», — сказал Моди.

Заявление прозвучало на фоне предстоящего введения США новых тарифов, которые затронут индийских экспортеров в автомобилестроении и сельском хозяйстве. По данным агентства, в феврале Моди и Трамп договорились об урегулировании торговых споров между странами и к осени 2025 года планируют заключить первую часть соглашения, нацеленного на увеличение товарооборота до $500 млрд к 2030 году.

С 12 марта в США начали действовать 25-процентные тарифы на ввоз алюминия и стали. Власти страны объяснили этот шаг стремлением защитить американских производителей от дешевого импорта, который, по их словам, нередко субсидируется иностранными государствами.

Под новые ограничения попала продукция ряда ключевых торговых партнеров, включая Индию. Решение вызвало обеспокоенность Нью-Дели, поскольку США остаются одним из важнейших рынков для индийских экспортеров металла.

Тема тарифов и торгового баланса стала одной из главных в недавних переговорах премьер-министра Индии и президента США. Визит Моди в Вашингтон в феврале был связан в том числе с обсуждением путей снижения дисбаланса в двусторонней торговле, который сохраняется уже несколько десятилетий. По данным Торгового представительства США, в 2024 году отрицательное сальдо составило $45,7 млрд, однако Трамп привел другую оценку — $100 млрд.

4 марта, выступая в конгрессе, президент США заявил, что Индия взимает с американских автомобилей пошлины, превышающие 100%, и назвал такую практику несправедливой. Он подчеркнул необходимость пересмотра условий торговли, добиваясь большей открытости со стороны Нью-Дели. В ответ индийская сторона выразила готовность к переговорам по устранению дисбаланса и возможному снижению тарифов.