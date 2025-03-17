 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Власти США увеличат на 11 км протяженность стены на границе с Мексикой

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

Протяженность заградительной стены в США, проходящей на границе с Мексикой, планируется увеличить еще на 11 км. Об этом министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила в социальной сети X.

«Я нахожусь в Аризоне, и отсюда вы можете увидеть, где кончается пограничная стена. С сегодняшнего дня мы начинаем строить еще 7 миль (11,2654 км. — РБК) стены. Мы продолжим делать это, чтобы сделать Америку снова безопасной», — отметила министр.

Зачем США отправляют несколько тысяч военных к границе с Мексикой
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность главы государства объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Тогда же он распорядился о переброске к мексиканской границе 1,6 тыс. морпехов и солдат в дополнение к ранее развернутым 2,5 тыс.

В начале марта вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп рассчитывает завершить строительство стены на границе с Мексикой к концу своего президентского срока — к 2029 году.

«Думаю, президент надеется, что к концу срока мы достроим всю пограничную стену целиком. И, конечно, речь идет о физической структуре, о самой пограничной стене», — заявил тогда вице-президент США.

Он также отметил, что при строительстве администрация Трампа рассматривает применение различных технологий, в том числе использование искусственного интеллекта (ИИ). Так, например, камеры с ИИ могут установить для распознавания человека, который приближается к границе.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
США Мексика граница стена
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Материалы по теме
Вэнс заявил, что Трамп возведет стену между США и Мексикой к 2029 году
Политика
Трамп запланировал отправить тысячи военных к границе с Мексикой
Политика
Власти США озвучили требования к будущей стене на границе с Мексикой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Haval показал новый кроссовер. Таким будет Jolion в РоссииАвто, 12:22
Минобороны сообщило о взятии под контроль села в Запорожской областиПолитика, 12:12
Бизнес-уловки, отточенные китайцами за тысячелетие: как не попастьсяPro, 12:09
МИД призвал россиян к повышенным мерам предосторожности в ИзраилеПолитика, 12:03
Как меняются подходы к техобслуживанию и ремонту предприятийРБК Компании, 12:00
СПБ Биржа назвала время возобновления торговИнвестиции, 11:57
Налоговая провела вам перерасчет пеней за прошлые периоды. Как оспоритьPro, 11:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Моди увидел в действиях Трампа хорошую подготовку к президентскому срокуПолитика, 11:50
Минобороны показало результаты работы подразделения в Курской областиПолитика, 11:38
В Москве из-за снегопада приостановили аренду самокатов и велосипедовОбщество, 11:37
На «АКПО-Конф 2025» рассказали о внедрении ИИ в бизнес и производствоОтрасли, 11:32
Как бюджетно апгрейдить дом к дачному сезону в 2025 годуНедвижимость, 11:30
Суд отклонил апелляцию британца о поиске биткоинов на свалке. Что дальшеКрипто, 11:26
Хорватия предложила помочь сербской компании из-за санкций против РоссииБизнес, 11:25