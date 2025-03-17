Власти США увеличат на 11 км протяженность стены на границе с Мексикой

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Протяженность заградительной стены в США, проходящей на границе с Мексикой, планируется увеличить еще на 11 км. Об этом министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила в социальной сети X.

«Я нахожусь в Аризоне, и отсюда вы можете увидеть, где кончается пограничная стена. С сегодняшнего дня мы начинаем строить еще 7 миль (11,2654 км. — РБК) стены. Мы продолжим делать это, чтобы сделать Америку снова безопасной», — отметила министр.

Президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность главы государства объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Тогда же он распорядился о переброске к мексиканской границе 1,6 тыс. морпехов и солдат в дополнение к ранее развернутым 2,5 тыс.

В начале марта вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп рассчитывает завершить строительство стены на границе с Мексикой к концу своего президентского срока — к 2029 году.

«Думаю, президент надеется, что к концу срока мы достроим всю пограничную стену целиком. И, конечно, речь идет о физической структуре, о самой пограничной стене», — заявил тогда вице-президент США.

Он также отметил, что при строительстве администрация Трампа рассматривает применение различных технологий, в том числе использование искусственного интеллекта (ИИ). Так, например, камеры с ИИ могут установить для распознавания человека, который приближается к границе.