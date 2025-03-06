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Политика ,  
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Вэнс заявил, что Трамп возведет стену между США и Мексикой к 2029 году

Президент США Дональд Трамп планирует закончить строительство стены на границе между США и Мексикой к концу своего президентского срока — к 2029 году, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Думаю, президент надеется, что к концу срока мы достроим всю пограничную стену целиком. И, конечно, речь идет о физической структуре, о самой пограничной стене», — сказал он на пресс-конференции во время посещения американо-мексиканской границы.

Вэнс рассказал, что при строительстве администрация Трампа также рассматривает применение различных технологий, в том числе использование искусственного интеллекта (ИИ). Так, например, камеры с ИИ могут установить для распознавания человека, который приближается к границе.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Ранее, 4 марта, в отношении Мексики начали действовать 25-процентные пошлины США.

Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой сразу после вступления в должность президента США 20 января. Тогда же он распорядился о переброске военнослужащих к мексиканской границе.

За февраль пограничники задержали всего 8326 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь американскую границу, по сравнению с 61 465 в январе.

В январе 2017 года во время первого срока Трампа он подписал указ об охране государственной границы, по которому должно было начаться строительство стены на границе с Мексикой. Тогда было известно о части уже возведенных заградительных сооружений — 1078 км. Однако после прихода к власти Джо Байдена в 2021 году Пентагон прекратил финансировать строительство стены с Мексикой.

Длина границы США с Мексикой — 3145 км. Несколько километров представляют собой так называемую естественную границу, которая проходит по реке Рио-Гранде.

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Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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