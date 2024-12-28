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Падение режима Асада ,  
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Ливан передал новым властям Сирии бежавших после свержения Асада военных

Сюжет
Падение режима Асада
Пограничный переход &laquo;Эль-Маснаа&raquo; между Ливаном и Сирией
Пограничный переход «Эль-Маснаа» между Ливаном и Сирией (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Ливанская армия передала Дамаску около 70 сирийских военных, в том числе офицеров, которые бежали из страны после свержения экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливанские спецслужбы.

Возвращенных задержали сразу после пересечения границы в Сирии.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, задержанных перевезли на сирийскую территорию на трех автобусах в сопровождении представителей разведки ливанской армии и сотрудников спецслужбы.

На вылете из Ливана задержали родственниц Асада с фальшивыми паспортами
Политика
Фото: alireza akhlaghi official / Shutterstock

В конце октября сирийские повстанцы начали наступление в Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск. Асад бежал из страны. Вместе с семьей он прилетел в Москву и получил в России убежище.

Накануне в аэропорту Рафика Харири в столице Ливана Бейруте задержали родственниц Асада — жену и дочь его двоюродного брата Дурейда, которые пытались покинуть страну по фальшивым сирийским паспортам. Семья собиралась улететь в Каир.

После падения режима Асада многие высокопоставленные сирийские чиновники и люди, близкие к экс-президенту, бежали в Ливан. К примеру, главный советник экс-президента Бутайна Шаабан въехала в Ливан и затем покинула его на самолете.

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Теги
Ливан Сирия Башар Асад
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