Жителей Туапсе попросили реже выходить на улицу из-за загрязнения воздуха
Власти Туапсе попросили жителей реже выходить на улицу из-за загрязнений в воздухе, которые возникли в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на местную нефтебазу. Об этом глава города Сергей Бойко написал в своем телеграм-канале.
«В воздухе выявлено превышение допустимой нормы загрязняющих веществ. В связи с этим выполняйте необходимые рекомендации», — говорится в посте.
Так, Бойко попросил ограничить нахождение на открытом воздухе, но если нужно выйти на улицу, тогда необходимо надевать маску, также не стоит открывать окна. В случае ухудшения самочувствия необходимо обратиться за медицинской помощью.
По словам главы города, в настоящее время МЧС все еще тушит возгорание лесной подстилки в районе аула Малое Псеушхо и села Анастасиевки, пожары там локализовали. На месте возгорания на самой нефтебазе пока остается сильное задымление, уточнил Бойко.
Украинские беспилотники атаковали туапсинскую нефтебазу ночью 14 марта, тогда загорелся резервуар с бензином. Пожар удалось локализовать поздно вечером 15 марта на площади 1250 кв. м.
Обошлось без пострадавших, разлива нефтепродуктов также не произошло, но позже специалисты Роспотребнадзора выявили загрязнение атмосферного воздуха.
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