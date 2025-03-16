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Военная операция на Украине ,  
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В Туапсе локализовали пожар на атакованной беспилотниками нефтебазе

В Туапсе локализовали пожар на атакованной дронами нефтебазе на 1250 кв. м
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Военная операция на Украине

На нефтекомплексе в Туапсе локализовали пожар на площади 1250 кв. м, сотрудники МЧС и экстренных служб продолжают тушение возгорания. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В ликвидации огня задействованы 188 человек и 55 единиц техники.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Пожар начался в ночь на 14 марта после атаки украинских беспилотников, в результате которой на нефтекомплексе загорелся резервуар с бензином. По информации главы Туапсе Сергея Бойко, возгорание случилось в 3:07 мск (совпадает с местным). 

Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не произошло, но позже специалисты Роспотребнадзора выявили загрязнение атмосферного воздуха.

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Теги
Туапсе нефтебаза пожар Военная операция на Украине дроны беспилотники
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