В Туапсе локализовали пожар на атакованной дронами нефтебазе на 1250 кв. м

В Туапсе локализовали пожар на атакованной беспилотниками нефтебазе

На нефтекомплексе в Туапсе локализовали пожар на площади 1250 кв. м, сотрудники МЧС и экстренных служб продолжают тушение возгорания. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В ликвидации огня задействованы 188 человек и 55 единиц техники.

Пожар начался в ночь на 14 марта после атаки украинских беспилотников, в результате которой на нефтекомплексе загорелся резервуар с бензином. По информации главы Туапсе Сергея Бойко, возгорание случилось в 3:07 мск (совпадает с местным).

Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не произошло, но позже специалисты Роспотребнадзора выявили загрязнение атмосферного воздуха.