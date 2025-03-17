Глава «Победы» анонсировал рюкзак ручной клади в новом формате

Глава «Победы» Тыщук: в этом году выйдет рюкзак для ручной клади в новом формате

Дмитрий Тыщук (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Авиакомпания «Победа» анонсировала новый формат рюкзака, который подходит по параметрам ручной клади, его выпустят уже в этом году. Об этом рассказал глава авиакомпании Дмитрий Тыщук в интервью РБК.

«Победа» начала выпускать рюкзаки, четко соответствующие калибратору ручной клади, в 2023 году. По словам Тыщука, портфель пользуется популярностью и активно продается.

«В 2023 году первую партию из 500 штук раскупили за шесть часов, поначалу мы не успевали покрывать этот спрос. В 2024 году мы продали около 8,5 тыс. таких рюкзаков. В этом году планируем сделать рюкзак в новом формате, из других материалов», — рассказал глава.

Согласно информации на сайте авиакомпании, рюкзак «Победы» имеет размеры 36х30х27 см, он выполнен из оксфорда катионика — это особый вид полиэстеровой ткани.

Проверяющие размер ручной клади сотрудники не просят пассажира с таким рюкзаком пройти калибратор, а сразу пропускают его на борт.