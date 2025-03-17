Глава «Победы» анонсировал рюкзак ручной клади в новом формате
Авиакомпания «Победа» анонсировала новый формат рюкзака, который подходит по параметрам ручной клади, его выпустят уже в этом году. Об этом рассказал глава авиакомпании Дмитрий Тыщук в интервью РБК.
«Победа» начала выпускать рюкзаки, четко соответствующие калибратору ручной клади, в 2023 году. По словам Тыщука, портфель пользуется популярностью и активно продается.
«В 2023 году первую партию из 500 штук раскупили за шесть часов, поначалу мы не успевали покрывать этот спрос. В 2024 году мы продали около 8,5 тыс. таких рюкзаков. В этом году планируем сделать рюкзак в новом формате, из других материалов», — рассказал глава.
Согласно информации на сайте авиакомпании, рюкзак «Победы» имеет размеры 36х30х27 см, он выполнен из оксфорда катионика — это особый вид полиэстеровой ткани.
Проверяющие размер ручной клади сотрудники не просят пассажира с таким рюкзаком пройти калибратор, а сразу пропускают его на борт.
Читайте РБК в Telegram.
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов