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Конфликт в Афганистане ,  
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Reuters узнал о лазейке решившихся летать над Афганистаном авиакомпаний

Сюжет
Конфликт в Афганистане
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Из-за санкций против талибов авиакомпании лишились возможности напрямую уплачивать сборы за использование воздушного пространства Афганистана. Решением, как узнал Reuters, стало привлечение компаний-посредников из ОАЭ
Международный аэропорт Кабула, Афганистан
Международный аэропорт Кабула, Афганистан (Фото: Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press)

Авиакомпании начали обращаться к посредникам для уплаты сборов за пролет над Афганистаном, пишет Reuters со ссылкой на источники. Прямые платежи невозможны из-за западных санкций в отношении находящегося у власти движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), но частота полетов в воздушном пространстве Афганистана продолжает расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

До прихода талибов к власти отчисления за полеты над афганской территорией поступали на счета Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В сентябре 2021 года IATA прекратила собирать плату, а авиакомпании отказались от полетов над Афганистаном или же значительно сократили число рейсов, напоминает Reuters. Однако после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начала войны Израиля с ХАМАС подход авиакомпаний к использованию воздушного пространства Афганистана изменился: теперь этот вариант кажется им более безопасным.

Несмотря на рост популярности направления, авиаперевозчики продолжают сталкиваться с проблемами при отчислении средств в Управление гражданской авиации Афганистана. Одним из решений, по словам опрошенных Reuters участников рынка, стало привлечение сторонних платежных фирм. Большинство из них, как утверждает агентство, базируются в ОАЭ.

По данным агентства, за прошедший год использовать воздушное пространство Афганистана начали около десятка иностранных авиакомпаний. Среди них — Lufthansa (Германия), Air Baltic (Латвия), KLM (Нидерланды), British Airways (Великобритания). Представитель Lufthansa заявил Reuters, что компания полностью соблюдает санкционные ограничения, но от подробных комментариев отказался. Другие авиаперевозчики не ответили на запрос агентства.

В августе 2024 года Reuters писал, что увеличение трафика в афганском воздушном пространстве может быть обусловлено смягчением ограничений со стороны США. Рост числа полетов в небе над Афганистаном мониторинговые агентства начали фиксировать в середине апреля прошлого года, когда Израиль и Иран атаковали друг друга беспилотниками и ракетами. После этого сразу несколько западных государств, включая Австрию, Германию, Канаду и Францию, призвали граждан отказаться от полетов в указанные страны.

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Теги
Милена Костерева
Талибан Афганистан Ближний Восток авиация санкции ОАЭ Lufthansa KLM British Airways
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