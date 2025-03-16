Ушаков раскрыл позицию России о прекращении огня на Украине

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) «переживают трудные времена» в связи с наступлением России на всех направлениях, предложение о 30-дневном прекращении огня — попытка взять передышку на перевооружение, Москва передала соответствующие озабоченности Вашингтону, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Наши позиции, наши озабоченности хорошо всем известны, и мы их довели до американцев», — сказал он.

11 марта состоялась встреча представителей США и Украины в Джидде, результатом которой стали согласие Киева на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы и возобновление Вашингтоном военной помощи и обмена разведданными.

Подробности этих переговоров Ушакову в телефонной беседе рассказал советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Президент России Владимир Путин ранее, комментируя инициативу перемирия, перечислил ряд вопросов к ней, в частности о поставках оружия, мобилизации и обучении украинских солдат. По его словам, эти пункты требуют «кропотливого изучения» всеми сторонами. 13 марта Путин встречался в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, российский лидер передал ему «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа.