Суд взыскал с получивших наследство дочерей деньги за похороны отца
Столичный суд удовлетворил иск родственников, потребовавших взыскать с дочерей умершего мужчины деньги, потраченные на его похороны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы инстанции, какой именно суд вынес решение — не уточняется.
Женщины потребовали через суд взыскать с дочерей покойного сумму, потраченную на оплату ритуальных услуг, предоставление катафалка, а также организацию похоронной процессии и сбор документов.
Дочерей заранее уведомили о дате и месте похорон, однако они не участвовали в их организации и не передавали деньги на погребение. Дочери вступили в права наследования, что и побудило истцов обратиться в суд.
Ответчики и их представитель в суде просили отказать в иске, посчитав расходы истцов чрезмерными и необоснованными. Из документов следует, что суд затребовал к рассмотрению имущества мужчины наследственное дело.
Суд иск удовлетворил, с ответчиков взыскали потраченную сумму, какую именно, в документах суда не уточняется.
С 5 февраля 2025 года в России вступил в силу новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство, который обязал их подтверждать некоторые необходимые для выдачи наследства сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Теперь, выдавая свидетельство, нотариусы должны обращаться к порталу, чтобы проверять, зарегистрирована ли официально смерть наследодателя, уточнять наличие родственных связей, ведь они являются основанием для призвания лица к наследованию.
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