Более 40% россиян отказались делить наследство поровну между детьми

Чаще всего в качестве наследства рассматривают недвижимость, деньги и автомобили. Часть россиян считают, что при разделе приоритет нужно отдавать тому ребенку, который больше всего в этом нуждается

Каждый второй россиянин хотя бы раз задумывался о том, чтобы оставить наследство для своей семьи или близких, 40% изучали этот вопрос всерьез, следует из данных исследования группы «Ренессанс Страхование» (есть у РБК). В опросе участвовали более 1,4 тыс. жителей крупных городов России в возрасте старше 18 лет.

В качестве наследников респонденты рассматривают детей (39%), братьев и сестер (15%), супругов (11%), родителей и близких друзей (9%), а также дальних родственников (3%).

Больше половины опрошенных считают, что если детей несколько, то доля между ними должна делиться поровну. С ними не согласны 46% россиян. По мнению 39% респондентов, приоритет нужно отдавать тому ребенку, который больше всего в этом нуждается. Еще 7% призывают оставлять наследство тому, с кем у человека более близкие и тесные отношения.

Согласно Гражданскому кодексу, дети, супруг и родители являются наследниками первой очереди, они имеют равные права на получение наследства. В качестве наследников второй очереди выступают братья и сестры, дедушки и бабушки, третьей - дяди и тети, четвертой - прадедушки и прабабушки наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы.

Чаще всего в качестве наследства россияне рассматривают недвижимость: квартиру или загородный дом/дачу (22 и 15% соответственно). Еще 18% выбрали деньги, 14% — автомобиль. Менее популярными вариантами оказались фамильные драгоценности (8%), ценные бумаги (6%) и семейный бизнес (3%).