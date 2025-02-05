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Новые законы в России ,  
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В силу вступил новый порядок выдачи свидетельства о праве на наследство

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Новые законы в России

С 5 февраля в силу вступил новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство, который обязал их подтверждать некоторые необходимые для выдачи наследства сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС).

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил «РИА Новости», что теперь, выдавая свидетельство, нотариусы должны обращаться к порталу, чтобы проверять, зарегистрирована ли официально смерть наследодателя, уточнять наличие родственных связей, ведь они являются основанием для призвания лица к наследованию.

Основа единого Реестра ЗАГС — это программное обеспечение, в котором государство регистрирует все виды записей актов, изменяет уже существующие записи.

Проверка через портал не потребуется только в том случае, если нотариусу представили документы, которые подтверждают официальную регистрацию смерти наследодателя, но составлены за рубежом при помощи иностранных юристов.

По словам Хаминского, нововведение позволит наследникам проще подтверждать родство, нотариусам — легче извещать родственников об открытии наследства, а также сократит число судебных споров о нем. К тому же, проверка через портал поможет не дать мошенникам вступить в наследство с помощью фальшивых документов.

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Поправки к закону основы законодательства России о нотариате были подписаны президентом Владимиром Путиным 8 августа 2024 года. Они обяжут ЗАГСы передавать нотариусам сведения о регистрации смерти граждан и об изменениях в соответствующих документах.

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