В Брянской области сообщили об отражении атаки дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ведут работу по обнаружению и уничтожению беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщает глава региона Александр Богомаз.

Он призвал жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории Липецка и Липецкого муниципального округа. Он также призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам. Позже угроза атаки дронов была объявлена на территории города Елец и Елецкого района, а также города Грязи и Грязинского района.

Опасность атаки дронов объявлена и в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев сообщил о готовности ПВО.

Телеграм-каналы Shot и Baza пишут о сообщениях жителей белорусского Гомеля о взрывах и ярких вспышках в небе. «Предварительно, над городом могло сработать ПВО», — отмечает Shot. Официальной информации от властей пока не поступало. Гомельская область граничит с российской Брянской.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении 12 беспилотников ВСУ над Крымом. В ведомстве отметили, что дроны были сбиты в период с 19:00 по 21:00 мск.

В ночь на 11 февраля силы ПВО уничтожили 40 беспилотников. Тогда 18 дронов были перехвачены над Саратовской областью, 13 беспилотников — над Ростовской областью, шесть — над Брянской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Белгородской областью.