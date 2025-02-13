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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сообщили об отражении атаки дронов

В Липецке и окрестностях объявили опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ведут работу по обнаружению и уничтожению беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщает глава региона Александр Богомаз.

Он призвал жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории Липецка и Липецкого муниципального округа. Он также призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам. Позже угроза атаки дронов была объявлена на территории города Елец и Елецкого района, а также города Грязи и Грязинского района.

Опасность атаки дронов объявлена и в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев сообщил о готовности ПВО.

Телеграм-каналы Shot и Baza пишут о сообщениях жителей белорусского Гомеля о взрывах и ярких вспышках в небе. «Предварительно, над городом могло сработать ПВО», — отмечает Shot. Официальной информации от властей пока не поступало. Гомельская область граничит с российской Брянской.

Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом 12 дронов ВСУ за два часа
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении 12 беспилотников ВСУ над Крымом. В ведомстве отметили, что дроны были сбиты в период с 19:00 по 21:00 мск.

В ночь на 11 февраля силы ПВО уничтожили 40 беспилотников. Тогда 18 дронов были перехвачены над Саратовской областью, 13 беспилотников — над Ростовской областью, шесть — над Брянской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Белгородской областью.

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Александр Богомаз Брянская область дроны Липецкая область Воронежская область Военная операция на Украине Игорь Артамонов Александр Гусев Гомель
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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