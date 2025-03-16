Рогов заявил об уничтожении в Запорожской области члена «Правого сектора»
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что на степногорском направлении уничтожен Михаил Алексеев, которого он называет одним из главарей «Правого сектора» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России). Об этом Рогов сообщил в телеграм-канале
«На Степногорском направлении Запорожского фронта в районе н.п. Каменское уничтожен Михаил Алексеев — один из главарей «Правого сектора» во Львовской области», — написал он. По данным Рогова, Алексеев носил позывной «Рембрандт», он погиб при атаке дронов.
14 марта в Одессе убили украинского радикального активиста Демьяна Ганула. Подозреваемого в преступлении мужчину задержали. Ганул был лидером праворадикальной организации «Уличный фронт». Ранее в одесской ячейке «Правого сектора» Ганул руководил «силовым блоком». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к раскрытию преступления привлечены десятки следователей, оперативников и криминалистов.
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