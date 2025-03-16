 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов заявил об уничтожении в Запорожской области члена «Правого сектора»

Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев (Фото: Соцсети)

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что на степногорском направлении уничтожен Михаил Алексеев, которого он называет одним из главарей «Правого сектора» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России). Об этом Рогов сообщил в телеграм-канале

«На Степногорском направлении Запорожского фронта в районе н.п. Каменское уничтожен Михаил Алексеев — один из главарей «Правого сектора» во Львовской области», — написал он. По данным Рогова, Алексеев носил позывной «Рембрандт», он погиб при атаке дронов.

ФСБ включила «Правый сектор» в перечень террористических организаций
Политика

14 марта в Одессе убили украинского радикального активиста Демьяна Ганула. Подозреваемого в преступлении мужчину задержали. Ганул был лидером праворадикальной организации «Уличный фронт». Ранее в одесской ячейке «Правого сектора» Ганул руководил «силовым блоком». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к раскрытию преступления привлечены десятки следователей, оперативников и криминалистов.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина Запорожская область Правый сектор Владимир Рогов
Материалы по теме
Вышка связи получила повреждения из-за атаки дрона в Запорожской области
Политика
В Запорожской области у 50 тыс. абонентов пропал свет после удара ВСУ
Политика
СК возбудил дело об атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Минобороны показало кадры эвакуации жителей из освобожденной СуджиПолитика, 13:15
Рогов заявил об уничтожении в Запорожской области члена «Правого сектора»Общество, 13:12
Сыгравшего на ноль российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛСпорт, 12:49
Синоптик рассказал о ночных январских морозах в ПодмосковьеОбщество, 12:45
Песков назвал «флюгерообразным поведением» отношение ЕС к перемириюПолитика, 12:40
Команда Резцовой выиграла смешанную эстафету на чемпионате РоссииСпорт, 12:32
Ушаков раскрыл позицию России о прекращении огня на УкраинеПолитика, 12:31
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Песков раскрыл, готовилась ли поездка Путина в Курскую областьПолитика, 12:28
Клишас призвал ввести уголовную ответственность за самовыгул собакОбщество, 12:12
Ушаков рассказал, когда организуют встречу Путина и ТрампаПолитика, 11:49
В Северной Македонии при пожаре в ночном клубе погиб 51 человекОбщество, 11:43
Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ СуджиПолитика, 11:37
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:36
Канчельскис заявил о бессилии «Спартака» против «Зенита»Спорт, 11:30