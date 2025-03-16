Рогов заявил об уничтожении в Запорожской области члена «Правого сектора»

Михаил Алексеев (Фото: Соцсети)

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что на степногорском направлении уничтожен Михаил Алексеев, которого он называет одним из главарей «Правого сектора» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России). Об этом Рогов сообщил в телеграм-канале

«На Степногорском направлении Запорожского фронта в районе н.п. Каменское уничтожен Михаил Алексеев — один из главарей «Правого сектора» во Львовской области», — написал он. По данным Рогова, Алексеев носил позывной «Рембрандт», он погиб при атаке дронов.

14 марта в Одессе убили украинского радикального активиста Демьяна Ганула. Подозреваемого в преступлении мужчину задержали. Ганул был лидером праворадикальной организации «Уличный фронт». Ранее в одесской ячейке «Правого сектора» Ганул руководил «силовым блоком». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к раскрытию преступления привлечены десятки следователей, оперативников и криминалистов.