«РИА Новости» узнало о проверке блогера Маркаряна за призывы к терроризму
Следователи проводят доследственную проверку в отношении блогера Арсена Маркаряна после одного из его интервью, где он призывал к терроризму в отношении граждан России с использованием дронов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По факту высказываний Арсена Маркаряна начата доследственная проверка по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — приводит агентство слова собеседника агентства.
В январе 2025 года прокуратура Москвы передала материалы своей проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса).
Поводом стало размещенное в интернете интервью с блогером. В прокуратуре заявили, что Маркарян, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов».
РБК обратился за комментарием в столичный СК и к Арсену Маркаряну.
Арсен Маркарян — блогер и коуч. Он получил известность благодаря своим резким высказываниям о женщинах и гендерных ролях. В его телеграм-канале более 184 тыс. подписчиков.
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