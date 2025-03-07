Прокуратура раскрыла суть претензий к блогеру Митрошиной

Александра Митрошина (Фото: alexandramitroshina_vk / VK)

Расследование дела блогера Александры Митрошиной об отмывании средств в особо крупном размере контролирует столичная прокуратура, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в период с 2020 года по 2022 год Митрошина как индивидуальный предприниматель применяла упрощенную систему налогообложения «доход», при которой ставка составляет 6%. Допустимый лимит доходов — 150 млн руб.

Поскольку у Митрошиной доход был выше, она организовала поступление денежных средств напрямую на счета трех других индивидуальных предпринимателей. Это позволило ей не переходить на общую систему налогообложения и избежать уплаты налогов. А затем блогер легализовала деньги через оплаты по договору долевого участия.

«B результате Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 127 млн руб., то есть в особо крупном размере», — говорится в сообщении прокуратуры.

Митрошину задержали 7 марта в аэропорту в Сочи. Против нее завели дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса — легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.