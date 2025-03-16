СК возбудил дело о терроризме против студента по заявлению сокурсника

В Москве по заявлению однокурсника возбудили уголовное дело о терроризме в отношении Риада Сафарова, передает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Дело открыто по ч. 2 статьи 205.5, ч.1 статьи 30 и ч.1 статьи 205 Уголовного кодекса — участие в террористической организации (до 20 лет лишения свободы), и подготовка к совершению теракта (до 15 лет лишения свободы в связи с незавершенностью преступления).

24 января 2025 года Замоскворецкий районный суд избрал человеку с теми же инициалами меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 марта, следует из документов на сайте суда. Обвиняемый обжаловал это решение.

В базе Мосгорсуда значатся другие статьи — ч.1 ст. 205, и ч. 2 ст. 205.2 УК. Указания на подготовку к преступления обвиняемым там нет.

По версии защиты, между Сафаровым и его сокурсником присутствовал межличностный конфликт «из-за разности интересов». В результате этого сокурсник и написал, как утверждает адвокат, ложный донос. В апелляционной жалобе юрист также объяснил тягу к оружию у подзащитного желанием последнего «в дальнейшем связать свою жизнь со службой в спецназе».

13 февраля Замоскворецкий районный суд отклонил апелляцию и оставил заключение молодого человека под стражей в силе.

В январе Второй западный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии 18-летнего жителя Курска Гагика Григоряна по обвинению в госизмене, приготовлении к теракту и других преступлениях. По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», Григоряна обвинили в подготовке покушения на подполковника российской армии, о чем юноша сам рассказал в письме из заключения.