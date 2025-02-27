 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Жителя Челябинской области задержали за призывы к терроризму

ФСБ задержала жителя Челябинской области за призывы к терроризму

Жителя Челябинской области задержали за призывы к терроризму
Video

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в призывах к терроризму. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По версии управления, в феврале 2025 года оперативники отследили местного жителя, который, будучи сторонником запрещенной в России террористической организации, разместил в интернете комментарии с призывами к террористической деятельности и убийству представителей власти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к терроризму в интернете).

Задержанному мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Жителю Ростовской области дали 22 года за госизмену и терроризм
Политика
Павел Левченко

В конце января суд вынес приговор жителю Новосибирска, который, отбывая наказание в колонии, призывал других заключенных организовать вооруженные нападения на военкоматы, а также взрывы на воинских мемориалах города.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Челябинская область ФСБ призывы к террористической деятельности уголовное дело новости
Материалы по теме
УФСБ рассказало о планах захватчиков СИЗО в Ростовской области
Общество
Росфинмониторинг внес 174 организации в список причастных к терроризму
Политика
Военный суд дал 18-летнему курянину 7 лет за госизмену и терроризм
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
В Киевской области на промышленном объекте произошел пожарОбщество, 14:02
В Калуге молодой человек избил дедушку, сделавшего ему замечаниеОбщество, 13:59
Жителя Челябинской области задержали за призывы к терроризмуОбщество, 13:53
Владимир Мединский возглавил Союз писателейПолитика, 13:48
Как оплачивать сделки цифровыми финансовыми активамиPro, 13:43
Песков заявил, что принадлежность новых регионов к России не обсуждаетсяПолитика, 13:42
Минобороны сообщило об освобождении Никольского в Курской областиПолитика, 13:35
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Губернатор сообщил о взрыве гранаты у правительства Самарской областиПолитика, 13:32
Средние города обогнали мегаполисы по уровню комфортности проживанияНедвижимость, 13:31
ЦБ заявил об отсутствии планов проводить новые раунды обмена активамиИнвестиции, 13:25
Как технологии умного дома выходят на новый виток развитияТренды, 13:24
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 13:22
WBC обязал Бивола провести следующий бой не с БетербиевымСпорт, 13:10
Греф подтвердил планы «Сбера» выплатить дивиденды в размере 50% прибылиИнвестиции, 13:09