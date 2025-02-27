ФСБ задержала жителя Челябинской области за призывы к терроризму

Жителя Челябинской области задержали за призывы к терроризму

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Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в призывах к терроризму. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По версии управления, в феврале 2025 года оперативники отследили местного жителя, который, будучи сторонником запрещенной в России террористической организации, разместил в интернете комментарии с призывами к террористической деятельности и убийству представителей власти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к терроризму в интернете).

Задержанному мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.

В конце января суд вынес приговор жителю Новосибирска, который, отбывая наказание в колонии, призывал других заключенных организовать вооруженные нападения на военкоматы, а также взрывы на воинских мемориалах города.