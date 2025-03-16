Россельхознадзор не допустил ввоза зараженной малины в Подмосковье
В результате карантинного фитосанитарного контроля в 480 кг малины, поступившей из Марокко в Московскую область, выявили заражение западным цветочным трипсом, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
«Западный (калифорнийский) цветочный трипс (насекомое-вредитель. — РБК) является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. <...> Зараженные растения замедляются в росте, теряют листья и цветы, плоды деформируются. Снижается урожайность культур», — говорится в сообщении.
Наличие насекомых в ягоде показала лабораторная экспертиза, проведенная специалистами подведомственного Россельхознадзора Всероссийского центра карантина растений — ФГБУ «ВНИИКР».
Собственник малины принял решение об уничтожении партии этой ягоды.
В январе Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за ящура. В ведомстве тогда пояснили, что ограничительные меры, принятые Европейской комиссией, оказались недостаточными. Распространение ящура угрожает населению Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словении и Нидерландов, добавили в ведомстве.
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