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Россельхознадзор выявил сальмонеллы в «Хинкали Ложкаревъ»

Фото: ngoc tran / Shutterstock
Фото: ngoc tran / Shutterstock

В замороженных продуктах «Хинкали Ложкаревъ» подмосковного производителя ООО «Шельф-2000» выявили патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, нарушения обнаружены в продукции, проба которых была взята в магазине «Светофор» в Кирово-Чепецке Кировской области. Исследования провел Татарский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«ООО «Шельф-2000» нарушило требования технического регламента «О безопасности пищевой продукции», действующего на территории ЕАЭС, и закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», — говорится в сообщении ведомства.

10 марта 2025 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выдало предприятию предостережение о недопустимости нарушений. Материалы направят в прокуратуру Московской области для согласования внеплановой проверки.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В ноябре 2024 года в Петербурге более 20 человек отравились в ресторане «Токио Сити». У 23 посетителей ресторана выявили кишечную инфекцию, 21 человек был госпитализирован, у 12 пациентов обнаружены сальмонеллы.

Первые случаи отравления зафиксировали 24–25 ноября. После этого ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование и организовало противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия в заведении на улице Сизова.

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Россельхознадзор «Светофор» нарушение Московская область Кировская область сальмонеллез
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