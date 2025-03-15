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Политика ,  
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Гладков рассказал об атаке дронов на Белгородскую область

В Белгородской области дроны атаковали несколько районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В городе Валуйки в результате падения беспилотника и последующего взрыва загорелась сухая трава. В селе Муром Шебекинского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства, в результате в одном частном доме было повреждено остекление, а во втором — пробита кровля.

В селе Тишанка Волоконовского района дрон также сбросил взрывное устройство, повреждения получили частное домовладение и надворная постройка.

Минобороны сообщило о перехвате 126 дронов над Россией за ночь
Политика

Всего, по данным Минобороны, за ночь над российскими регионами было сбито 126 беспилотников. Ведомство отчиталось об уничтожении 14 дронов над Белгородской областью.

Также дроны были перехвачены над Волгоградской, Воронежской, Брянской, Ростовской и Курской областями. В ночь на 15 марта режим беспилотной опасности вводили в Северной Осетии. В аэропортах Саратова и Волгограда ограничивались полеты.

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беспилотники Вячеслав Гладков Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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