НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз по дате, когда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги, говорится на сайте организации.
Согласно подсчетам НХЛ, Овечкин в этом сезоне забивает в среднем 0,67 гола за игру, что позволит ему обойти Гретцки в игре с Blue Jackets в Коламбусе 12 апреля. Средний показатель Овечкина в карьере — 0,6 гола, исходя из этого, он может побить рекорд в матче с «Айлендерс» на UBS-Арене 15 апреля, отметила организация.
«Вашингтон» в ночь на воскресенье, 16 марта, провел выездную игру с «Сан-Хосе» и победил со счетом 5:1. Овечкин забил последнюю шайбу, сократив таким образом отставание от рекорда (894 шайбы) Гретцки до семи голов.
Сейчас на счету 39-летнего Овечкина — 887 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
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