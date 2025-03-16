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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
НХЛ прогнозирует, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже 12 апреля

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз по дате, когда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги, говорится на сайте организации.

Согласно подсчетам НХЛ, Овечкин в этом сезоне забивает в среднем 0,67 гола за игру, что позволит ему обойти Гретцки в игре с Blue Jackets в Коламбусе 12 апреля. Средний показатель Овечкина в карьере — 0,6 гола, исходя из этого, он может побить рекорд в матче с «Айлендерс» на UBS-Арене 15 апреля, отметила организация.

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Александр Овечкин

«Вашингтон» в ночь на воскресенье, 16 марта, провел выездную игру с «Сан-Хосе» и победил со счетом 5:1. Овечкин забил последнюю шайбу, сократив таким образом отставание от рекорда (894 шайбы) Гретцки до семи голов.

Сейчас на счету 39-летнего Овечкина — 887 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
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