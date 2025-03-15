 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Овечкин и рекорд Гретцки ,  
0 

Билеты на матчи «Вашингтона» подорожали в два раза из-за рекорда Овечкина

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Цены на апрельские матчи «Кэпиталз» показали существенный рост из-за того, что в одной из этих игр россиянин может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Цены на билеты на матчи НХЛ с участием «Вашингтон Кэпиталз» существенно выросли за последние недели на фоне приближения Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на аналитиков интернет-площадки по продаже билетов TickPick.

На счету 39-летнего Овечкина сейчас 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он уступает только Гретцки (894). До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 16 матчей.

Рост цен на билеты начался 23 февраля, когда Овечкин сделал хет-трик в игре против «Эдмонтон Ойлерз». С тех пор средняя цена билета выросла на 25%, а самые дешевые билеты продаются с наценкой 30%.

Гостевая игра 2 апреля против «Каролины Харрикейнз» демонстрирует самый большой рост. Самые дешевые места выросли на 94% после хет-трика, подскочив с $82 до $159. Следующие матчи — домашний с «Чикаго Блэкхокс» 4 апреля и гостевой с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля — показали схожий рост цен в последние недели.

«Рынок предполагает, что рекорд будет побит в период между 2 и 10 апреля, судя по тому, что мы наблюдаем в плане роста цен и транзакций», — сказал один из аналитиков.

Рекорд НХЛ принадлежит «зимней классике» 2023 года между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз». Минимальная цена билета тогда достигла $217. «Я полагаю, что самый дешевый билет, когда станет очевидно, что у него будет возможность побить рекорд, будет стоить в диапазоне $450–500, хотя может дойти и до $700–800», — сказал Кайл Зорн, руководитель отдела контента TickPick.

По статистике, Овечкин в нынешнем сезоне в среднем забрасывает 0,66 шайбы за игру — 33 гола в 50 матчах. При сохранении этого темпа россиянин побьет рекорд 13 апреля мск, когда команда встретится в гостевом матче с «Коламбус Блю Джекетс».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Уэйн Гретцки
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Тренер объяснил отсутствие бросков у Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом»
Спорт
Капитан «Анахайма» рассказал о почерневшей руке после броска Овечкина
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Во Франции мать и двое сыновей ворвались в школу с ножомОбщество, 14:19
Участник расистского скандала с «Зенитом» решил итог «Кубка эль-пластико»Спорт, 13:58
Хинштейн рассказал об эвакуации людей из освобожденных курских районовПолитика, 13:58
Додик предложил Трампу редкоземельные металлы Республики СербскойПолитика, 13:50
Туск заявил, что ему не понравилась победа Андреевой над полькой СвёнтекСпорт, 13:43
Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе МиГ-29Политика, 13:35
Хоккеист ЦСКА не стал отвечать на вопрос о положительной допинг-пробеСпорт, 13:26
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Москве открыли сезон проката самокатов и велосипедовОбщество, 13:20
Билеты на матчи «Вашингтона» подорожали в два раза из-за рекорда ОвечкинаСпорт, 13:15
Росфинмониторинг выявил легализацию доходов от наркотиков на ₽10 млрдПолитика, 13:12
Матч худших клубов КХЛ завершился победой «Амура»Спорт, 12:51
Военные Южной Кореи заявили о российских самолетах в зоне их ПВОПолитика, 12:51
Неймар из-за травмы не сыграет за сборную Бразилии в мартовских матчахСпорт, 12:27
Умер замдиректора центра имени С.П. Боткина хирург Владимир БединОбщество, 12:26