Билеты на матчи «Вашингтона» подорожали в два раза из-за рекорда Овечкина

Цены на апрельские матчи «Кэпиталз» показали существенный рост из-за того, что в одной из этих игр россиянин может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки

Александр Овечкин (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Цены на билеты на матчи НХЛ с участием «Вашингтон Кэпиталз» существенно выросли за последние недели на фоне приближения Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на аналитиков интернет-площадки по продаже билетов TickPick.

На счету 39-летнего Овечкина сейчас 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он уступает только Гретцки (894). До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 16 матчей.

Рост цен на билеты начался 23 февраля, когда Овечкин сделал хет-трик в игре против «Эдмонтон Ойлерз». С тех пор средняя цена билета выросла на 25%, а самые дешевые билеты продаются с наценкой 30%.

Гостевая игра 2 апреля против «Каролины Харрикейнз» демонстрирует самый большой рост. Самые дешевые места выросли на 94% после хет-трика, подскочив с $82 до $159. Следующие матчи — домашний с «Чикаго Блэкхокс» 4 апреля и гостевой с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля — показали схожий рост цен в последние недели.

«Рынок предполагает, что рекорд будет побит в период между 2 и 10 апреля, судя по тому, что мы наблюдаем в плане роста цен и транзакций», — сказал один из аналитиков.

Рекорд НХЛ принадлежит «зимней классике» 2023 года между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз». Минимальная цена билета тогда достигла $217. «Я полагаю, что самый дешевый билет, когда станет очевидно, что у него будет возможность побить рекорд, будет стоить в диапазоне $450–500, хотя может дойти и до $700–800», — сказал Кайл Зорн, руководитель отдела контента TickPick.

По статистике, Овечкин в нынешнем сезоне в среднем забрасывает 0,66 шайбы за игру — 33 гола в 50 матчах. При сохранении этого темпа россиянин побьет рекорд 13 апреля мск, когда команда встретится в гостевом матче с «Коламбус Блю Джекетс».