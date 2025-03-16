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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до семи шайб

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Овечкин и рекорд Гретцки
Российский форвард в матче с «Сан-Хосе Шаркс» забил 887-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Рекорд Гретцки — 894 шайбы
Александр Овечкин (справа)
Александр Овечкин (справа) (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» и сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории лиги канадца Уэйна Гретцки до семи голов.

«Вашингтон» в ночь на воскресенье провел выездную игру с «Сан-Хосе» и победил со счетом 5:1. Россиянин забил последнюю шайбу.

На счету 39-летнего Овечкина стало 887 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось забросить еще восемь шайб, чтобы превзойти достижение Гретцки (894).

«Вашингтону» осталось провести 15 матчей до конца регулярного чемпионата.

Овечкин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном», а со сборной России победил на трех чемпионатах мира (2008, 2012, 2014 годы).

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Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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