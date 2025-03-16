Рубио назвал неуместным вопрос о доверии Путину

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал неуместным вопрос журналистов о доверии президенту России Владимиру Путину. Видео выступления перед прессой выложил Госдепартамент США.

«Я думаю, что это неуместный вопрос. Я думаю, что внешняя политика — это не о доверии, это о действиях. Это о вещах, которые вы делаете», — сказал госсекретарь, отвечая на вопрос, доверяет ли он российскому политику.

Нельзя просто сказать о желании мира, для установления мира нужно что-то делать, добавил Рубио.

«Во внешней политике, я не говорю о президенте Путине в частности, я говорю в целом, вам часто придется работать с людьми, которые вам не нравятся», — продолжил госсекретарь. По его словам, внешняя политика и искусство дипломатии заключаются в том, чтобы государства преследовали свой национальный интерес, а также в балансировании.

В конце февраля президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Путин выполнит условия мирной сделки по Украине после ее заключения. «Я знаю его [Путина] уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово», — сказал политик, отвечая на вопрос, что он будет делать, если Россия в конечном итоге не выполнит условия мирного соглашения.