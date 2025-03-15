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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате 126 дронов над Россией за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Больше всего беспилотников — 64 — сбили над Волгоградской областью. Также их уничитожили над Воронежской Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областями

Российские средства ПВО минувшей ночью перехватили 126 беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Больше всего беспилотников уничтожили над Волгоградской областью — 64. Еще 38 дронов было сбито над Воронежской областью, 14 — над Белгородской. Семь уничтожили над Брянской областью, два — над Ростовской и один — над Курской.

Атаку дронов отразили в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщал, что над пятью районами области сбили более 35 беспилотников.

Воронежский губернатор сообщил о массовой атаке дронов на регион
Политика
Губернатор Воронежской области Александр Гусев

В ночь на 15 марта полеты ограничивали в аэропортах Саратова и Волгограда. В Северной Осетии был введен режим опасности атаки беспилотников.

В Белгородской области дроны атаковали несколько районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.  В городе Валуйки в результате падения беспилотника и последующего взрыва загорелась сухая трава. В селе Муром Шебекинского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства, в результате в одном частном доме было повреждено остекление, а во втором — пробита кровля.

В селе Тишанка Волоконовского района дрон также сбросил взрывное устройство, повреждения получили частное домовладение и надворная постройка.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны беспилотники
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