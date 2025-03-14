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Политика ,  
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Более 70 человек признали потерпевшими при атаке дронов на Москву

Повреждённый многоэтажный жилой дом в Видном, Московская область, 11 марта 2025&nbsp;г.
Повреждённый многоэтажный жилой дом в Видном, Московская область, 11 марта 2025 г. (Фото: Reuters)

Суд признал потерпевшими после атаки украинских беспилотников на Московскую область 11 марта более 70 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта», — говорится в сообщении.

Кроме того, было назначено свыше 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские и взрывотехнические, более 200 осмотров объектов недвижимости, транспортных средств и мест обнаружения фрагментов уничтоженных дронов.

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В ночь на 11 марта столичный регион подвергся самой массированной атаке беспилотников с начала боевых действий. Над Москвой и областью сбили 91 дрон. Погибли три человека, еще 20 пострадали. Всего за ту ночь над Россией сбили 343 дрона, сообщало военное ведомство.

Утром 14 марта в Подмосковье сбили еще три беспилотника — два над Балашихой и один в микрорайоне Южная Битца Ленинского городского округа. Мэр Москвы Сергей Собянин до этого заявил о четырех сбитых дронах, которые летели в сторону Москвы.

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