Минобороны сообщило об уничтожении 28 дронов за ночь и утро
Силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников за ночь и утро 14 марта, сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что 15 дронов были сбиты над Брянской областью, пять — над Белгородской, четыре — над Московским регионом, два — над Саратовской областью и по одному — над Калужской областью и Черным морем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА, летевших на столицу. В аэропорту Внуково были введены ограничения на полеты. Обломки дронов повредили несколько зданий. Пострадавших в результате всех инцидентов, по предварительным данным, нет.
Это стало второй атакой беспилотников на столичный регион за неделю: в ночь на 11 марта был сбит 91 дрон. Тогда в Подмосковье погибли три человека, еще 20 пострадали.
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