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Военная операция на Украине ,  
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В спецназе «Ахмат» сообщили о продвижении российских войск к Сумам

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Военная операция на Украине

Российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, заявил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик в эфире телеканала «Россия 1».

Таким образом он ответил, планирует ли российская армия «идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону».

«Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — ответил замкомандира «Ахмата» (цитата по «РИА Новости»).

Путин предложил создать зону безопасности вдоль границы России
Политика

Ранее президент Владимир Путин неоднократно отмечал необходимость создать линию безопасности на границе с Украиной. Так, в июне 2023 года он заявил, что Россия может рассмотреть возможность организации санитарной зоны на Украине, если обстрелы российских территорий не прекратятся.

В мае 2024 года, комментируя наступление российской армии в Харьковской области, Путин также заявил, что на территории региона необходимо создать санитарную зону. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности жителей приграничных регионов России, которые подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.

Во время посещения пункта управления курской группировкой войск в марте Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России.

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