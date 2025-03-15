Вице-премьер Сербии заявил о возможности ареста Додика

Милорад Додик (Фото: Amel Emric / Reuters)

Президента Республики Сербской (административное образование в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорада Додика могут арестовать в ночь на 16 марта, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин. Об этом сообщает газета «Вечерние новости».

По словам Вулина, арест будет осуществлен военными Сил быстрого реагирования Евросоюза EUFOR или военизированными формированиями Насера Орича (бывшего командира боснийских мусульман. — РБК).

«Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика, Стевандича и Вишковича по ордеру, выданному судом БиГ», — заявил замглавы правительства Сербии.

По словам вице-премьера, враждебные Белграду СМИ в регионе распространяют информацию о том, что Сербия якобы «находится в одном шаге от гражданской войны».

В конце февраля боснийский суд приговорил Додика к году тюрьмы и запрету в течение шести лет занимать государственные должности за неисполнение решения верховного представителя по БиГ, который занимается надзором за выполнением положивших конец войне в Боснии и Герцеговине Дейтонских соглашений. Вторым обвиняемым по делу был руководитель издания «Официальный вестник» Республики Сербской Милош Лукич, которого суд освободил от ответственности.

В обвинительном заключении указано, что Додик и Лукич «предпринимали действия с целью продолжения законодательного процесса», не исполняя решения верховного представителя.

Спустя два дня прокуратура потребовала от полиции задержать Додика, а также премьер-министра Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича.

Додик назвал незаконным дело против него. Он добавил, что не планирует уезжать из Республики Сербской.