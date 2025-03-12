Додик назвал незаконным свое преследование в Боснии и Герцеговине
Президент Республики Сербской (административное образование в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик в ходе пресс-конференции назвал незаконным дело против него о посягательстве на конституционный строй БиГ.
«Это незаконное дело, — сказал он (цитата по Reuters). — Это политически мотивированное дело, и мы не хотим в нем участвовать».
Он добавил, что не планирует уезжать из Республики Сербской, и анонсировал в ближайшие дни встречи на высоком уровне с представителями России. Додик заявил, что попросит Москву наложить вето в ООН на продление европейской миротворческой миссии в БиГ.
26 февраля боснийский суд приговорил Додика к году тюрьмы и запрету в течение шести лет занимать государственные должности за неисполнение решения верховного представителя по БиГ. Спустя два дня прокуратура потребовала от полиции задержать его, а также премьер-министра Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Материал дополняется
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Украина поддерживает вариант США о прекращении огня на 30 дней
США возобновили поставки военной помощи Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске
В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море
«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов