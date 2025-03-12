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Додик назвал незаконным свое преследование в Боснии и Герцеговине

Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Amel Emric / Reuters)

Президент Республики Сербской (административное образование в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик в ходе пресс-конференции назвал незаконным дело против него о посягательстве на конституционный строй БиГ.

«Это незаконное дело, — сказал он (цитата по Reuters). — Это политически мотивированное дело, и мы не хотим в нем участвовать».

Он добавил, что не планирует уезжать из Республики Сербской, и анонсировал в ближайшие дни встречи на высоком уровне с представителями России. Додик заявил, что попросит Москву наложить вето в ООН на продление европейской миротворческой миссии в БиГ.

26 февраля боснийский суд приговорил Додика к году тюрьмы и запрету в течение шести лет занимать государственные должности за неисполнение решения верховного представителя по БиГ. Спустя два дня прокуратура потребовала от полиции задержать его, а также премьер-министра Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича.

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