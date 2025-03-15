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Политика ,  
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Более 30 тыс. студентов вышли на протест в Белграде до начала акции

В Сербии около 31 тыс. протестующих студентов собрались в Белграде еще за день до анонсированной крупной уличной акции 15 марта, сообщила Kurir со ссылкой на МВД страны.

В министерстве отметили, что полицейские уже арестовали двоих «за нарушение общественного порядка». К тому же, «большое количество тракторов в зоне Пионерского парка было повреждено — были пробурены шины, порезаны шланги, оторваны двери, разбиты кабины и стекла, один трактор был опрокинут, а другой выброшен на улицу».

Вместе с тем серьезных нарушений общественного порядка не было, уточнили в МВД.

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Группы студентов отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупных городов — Нови-Сада, Ниша, Крагуевца за несколько дней до акции. Они также двигались из небольших населенных пунктов. Вечером в пятницу они встретились с единомышленниками в центре.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что акция 15 марта не была согласована с властями, но все же призвал полицию и обеспечить безопасность участников. Он отметил, что ответственность за возможные происшествия несут организаторы, и заверил, что будут задержаны как нападающие на протестующих, так и сами протестующие, если они проявят агрессию. Вучич призвал полицию применять силу лишь в крайних случаях.

Массовые протесты в Сербии продолжаются около пяти месяцев, они начались в связи с трагедией в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.

Бетонная конструкция в Нови-Саде рухнула всего через четыре месяца после завершения реконструкции здания, на которую потратили €16 млн. Участники протестов требуют судить виновных по статьям «Убийство» и «Коррупция».

В конце января в отставку ушел сербский премьер Милош Вучевич, который с 2012-го по 2022-й возглавлял Нови-Сад. Вучич объяснил акции протеста влиянием Запада и его желанием устроить «цветную революцию». Президент также заявлял о готовности организовать референдум о доверии главе государства.

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