Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестов
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов в республике, которые продолжаются с ноября, после гибели 15 человек в результате обвала навеса железнодорожного вокзала в Нови Саде.
По словам Вучевича, события 1 ноября 2024 года «бросили большую тень», Сербия «как будто застряла в этой катастрофе». «К сожалению, мы вновь стали свидетелями политических злоупотреблений и попыток нажиться на этой катастрофе. <...> Что оставляет глубокие последствия для нашего общества, так это создание атмосферы, в которой все находится на грани конфликта», — сказал он.
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