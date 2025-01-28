Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестов

Милош Вучевич (Фото: Borut Zivulovic / Reuters)

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов в республике, которые продолжаются с ноября, после гибели 15 человек в результате обвала навеса железнодорожного вокзала в Нови Саде.

По словам Вучевича, события 1 ноября 2024 года «бросили большую тень», Сербия «как будто застряла в этой катастрофе». «К сожалению, мы вновь стали свидетелями политических злоупотреблений и попыток нажиться на этой катастрофе. <...> Что оставляет глубокие последствия для нашего общества, так это создание атмосферы, в которой все находится на грани конфликта», — сказал он.

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