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Средства ПВО России за минувшие сутки сбили самолет Вооруженных сил Украины МиГ-29, две управляемые авиационные бомбы JDAM и более 100 дронов, сообщает телеграм-канал Минобороны России.

Помимо этого, сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотника.

Всего с начала военной операции ВСУ потеряли уничтоженными 654 самолета, 283 вертолета, 43895 беспилотников, 594 зенитных ракетных комплекса, 21519 танков и других боевых бронированных машин, сообщили в российском военном ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль село Ямполовка на севере ДНР, расположенное примерно в 140 км от Покровска. По состоянию на 2001 год численность населения в Ямполовке составляла 200 человек.