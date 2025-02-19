Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29
Средства ПВО России за минувшие сутки сбили самолет Вооруженных сил Украины МиГ-29, две управляемые авиационные бомбы JDAM и более 100 дронов, сообщает телеграм-канал Минобороны России.
Помимо этого, сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотника.
Всего с начала военной операции ВСУ потеряли уничтоженными 654 самолета, 283 вертолета, 43895 беспилотников, 594 зенитных ракетных комплекса, 21519 танков и других боевых бронированных машин, сообщили в российском военном ведомстве.
Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль село Ямполовка на севере ДНР, расположенное примерно в 140 км от Покровска. По состоянию на 2001 год численность населения в Ямполовке составляла 200 человек.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде
Макрон отказался отправлять французские войска на Украину
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона
Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом
МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи
Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд
У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской