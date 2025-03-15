Пострадавший при взрыве в Тобольске мальчик умер в больнице
Мальчик, пострадавший при взрыве в частном доме в Тобольске три дня назад, умер в больнице, сообщил глава Тюменской области Александр Моор.
«Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось», — написал губернатор.
Ребенок находился в Тюменском ожоговом центре, с ним работали «врачи с большим опытом», однако травмы «оказались слишком серьезными», отметил Моор.
Он принес соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать материальную помощь.
Как пишет местный портал 72.RU, мальчику было семь лет.
Взрыв произошел в среду, 12 марта. В результате пострадала также мать мальчика, состояние обоих оценивали как крайне тяжелое. Сам дом, в котором проживала семья с тремя детьми, оказался полностью разрушен.
Владелец дома и муж пострадавшей рассказал 72.RU, что перед взрывом жена позвонила ему и сообщила о сильном запахе газа. Дом при этом, по словам мужчины, не был газифицирован.
Следственный комитет «по факту хлопка бытового газа» возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Региональная прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП.
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