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Общество ,  
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Пострадавший при взрыве в Тобольске мальчик умер в больнице

Фото: Прокуратура Тюменской области
Фото: Прокуратура Тюменской области
Фото: Прокуратура Тюменской области
Фото: Прокуратура Тюменской области
Фото: Прокуратура Тюменской области
Фото: Прокуратура Тюменской области
Фото: Прокуратура Тюменской области
Фото: Прокуратура Тюменской области
Фото: Прокуратура Тюменской области
Фото: Прокуратура Тюменской области
Фото: Прокуратура Тюменской области
Фото: Прокуратура Тюменской области

Мальчик, пострадавший при взрыве в частном доме в Тобольске три дня назад, умер в больнице, сообщил глава Тюменской области Александр Моор.

«Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось», — написал губернатор.

Ребенок находился в Тюменском ожоговом центре, с ним работали «врачи с большим опытом», однако травмы «оказались слишком серьезными», отметил Моор.

Он принес соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать материальную помощь.

Как пишет местный портал 72.RU, мальчику было семь лет.

В Тобольске взорвался частный дом
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Взрыв произошел в среду, 12 марта. В результате пострадала также мать мальчика, состояние обоих оценивали как крайне тяжелое. Сам дом, в котором проживала семья с тремя детьми, оказался полностью разрушен.

Владелец дома и муж пострадавшей рассказал 72.RU, что перед взрывом жена позвонила ему и сообщила о сильном запахе газа. Дом при этом, по словам мужчины, не был газифицирован.

Следственный комитет «по факту хлопка бытового газа» возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Региональная прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП.

Пострадавший при взрыве в Тобольске мальчик умер в больнице
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Тобольск Тюменская область Александр Моор ожоги Дети взрыв
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