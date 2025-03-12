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Общество ,  
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В Тобольске взорвался частный дом

В Тобольске взорвался частный дом
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В Тобольске взорвался частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Речь идет о доме № 33 в Рощинском переулке Октябрьской улицы.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения <...> наблюдалось разрушение жилого дома с последующим пожаром по всей площади», — говорится в публикации.

По данным телеграм-канала «ЧП Тюмень», в частном доме взорвался газ. Местные жители рассказали, что в доме жили мать с тремя детьми. По словам очевидцев, двое мальчиков после взрыва выбежали на улицу, девочку потом из-под завалов вытащили спасатели, ее отвезли в больницу.

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Фото:mchs_official / Telegram

Глава города Петр Вагин позднее сообщил о троих пострадавших.

В соседнем многоквартирном доме взрывом выбило окна. Для ликвидации последствий власти перекрыли участок Октябрьской улицы от улицы Радищева до Рощинского переулка.

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Теги
взрыв частный дом Тобольск МЧС взрыв газа
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