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Политика ,  
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Делегация российского МИДа приехала в Северную Корею

Делегация российского МИДа во главе с Руденко приехала в Северную Корею

Делегация МИД России, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко, приехала в КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Руденко сопровождали российский посол в Северной Корее Александр Мацегора и другие сотрудники дипмиссии и внешнеполитического ведомства.

Делегаты посетили монумент «Освобождение», расположенный в северокорейской столице Пхеньяне. Памятник посвящен Красной армии, освободившей Корею во время Второй мировой войны. Представители российского МИДа возложили цветы к монументу и почтили память павших воинов.

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Владимир Путин и Ли Хи Ен

В конце февраля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном. Как позднее сообщил ЦТАК, Ли передал российскому президенту «боевой привет» от лидера КНДР Ким Чен Ына.

На встрече Путин выразил благодарность Северной Корее за поддержку России. Во время визита в Россию Ли также встретился с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

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КНДР Северная Корея МИД Андрей Руденко визит
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