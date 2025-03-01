Ким Чен Ын передал Путину «боевой привет»

Член Политбюро, секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён, находящийся с визитом в России, передал от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «боевой привет» российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ президент Путин попросил передать товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ён почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — пишет агентство.

ЦТАК отмечает, что на встрече Путин выразил благодарность за поддержку России со стороны Северной Кореи. По информации агентства, российский президент подчеркнул, что две страны объединяют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы».

Путин встретился с Ли Хи Ёном в Кремле 27 февраля. За день до этого, 26 февраля, партийный функционер провел встречу с заместителем председателя Совета безопасности и председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. По итогам встречи он сообщил, что заключенный между Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве «знаменует собой новую эру в отношениях двух стран».

Этот договор был заключен 18–19 июня 2024 года в ходе визита Путина в Пхеньян. Глава российского государства подписал закон о ратификации соглашения 9 ноября, а 12 ноября документ ратифицировал северокорейский лидер Ким Чен Ын.