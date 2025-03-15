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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах прогремела серия взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Сумах на Украине прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Артем Кобзарь в видеообращении в телеграм-канале.

«В Сумах раздалось 11 взрывов», — сказал он. О взрывах около 23:00 14 марта сообщали СМИ, в том числе «24 канал» и «Страна».

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Фото:John Moore / Getty Images

Региональный оператор энергоснабжения «Сумыоблэнерго» ранее сообщил о перебоях с энергоснабжением в городе и восстановительных работах. Кобзарь подтвердил, что был атакован один из объектов инфраструктуры.

Взрывы ночью также звучали в Одессе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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